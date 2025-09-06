В Лондоне вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC

В Лондоне вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC1
- 6.09.2025, 15:25
К тушению привлекли около 100 пожарных.
В ночь на субботу, 6 сентября, в лондонском районе Уайт-Сити произошел масштабный пожар в бывшем телевизионном центре BBC, который до 2013 года был штаб-квартирой телерадиокомпании.
Об этом пишет Sky News.
По данным пожарной службы, огонь охватил верхние этажи девятиэтажного здания на улице Вуд-Лейн. К тушению привлекли около 100 пожарных и 15 пожарных машин.
Для борьбы с пламенем с высоты используются две 32-метровые поворотные лестницы.
Лондонская скорая помощь сообщила, что один человек получил медицинскую помощь после вызова, поступившего около 03:15 ночи.
В 8 утра пожарная служба заявила, что горят ресторан, внешняя терраса и воздуховоды, а также повреждены несколько квартир.
В настоящее время из-за инцидента улица Вуд-Лейн остается закрытой для движения, жителей и водителей призывают избегать этого района. Причины возгорания выясняются.