закрыть
6 сентября 2025, суббота, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Лондоне вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC

1
  • 6.09.2025, 15:25
В Лондоне вспыхнул пожар в бывшем телецентре BBC
Фото: Sky News

К тушению привлекли около 100 пожарных.

В ночь на субботу, 6 сентября, в лондонском районе Уайт-Сити произошел масштабный пожар в бывшем телевизионном центре BBC, который до 2013 года был штаб-квартирой телерадиокомпании.

Об этом пишет Sky News.

По данным пожарной службы, огонь охватил верхние этажи девятиэтажного здания на улице Вуд-Лейн. К тушению привлекли около 100 пожарных и 15 пожарных машин.

Для борьбы с пламенем с высоты используются две 32-метровые поворотные лестницы.

Лондонская скорая помощь сообщила, что один человек получил медицинскую помощь после вызова, поступившего около 03:15 ночи.

В 8 утра пожарная служба заявила, что горят ресторан, внешняя терраса и воздуховоды, а также повреждены несколько квартир.

В настоящее время из-за инцидента улица Вуд-Лейн остается закрытой для движения, жителей и водителей призывают избегать этого района. Причины возгорания выясняются.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров