До +28°С ожидается в Беларуси 7 сентября
- 6.09.2025, 15:44
Без осадков.
До 28 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 7 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по востоку до плюс 17 градусов по западу, днем - 22-28 градусов тепла.