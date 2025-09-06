До +28°С ожидается в Беларуси 7 сентября 6.09.2025, 15:44

Без осадков.

До 28 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 7 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по востоку до плюс 17 градусов по западу, днем - 22-28 градусов тепла.

