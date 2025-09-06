закрыть
6 сентября 2025, суббота, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +28°С ожидается в Беларуси 7 сентября

  • 6.09.2025, 15:44
До +28°С ожидается в Беларуси 7 сентября

Без осадков.

До 28 градусов и без осадков ожидается в Беларуси 7 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье в Беларуси будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по востоку до плюс 17 градусов по западу, днем - 22-28 градусов тепла.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров