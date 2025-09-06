закрыть
На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси

  • 6.09.2025, 16:06
Район обследуют с воздуха с помощью вертолета.

В Кабардино-Балкарии разыскивают 26-летнего альпиниста из Беларуси, который перестал выходить на связь во время восхождения на Эльбрусе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«Незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходит на связь. По последним данным, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3800 метров)», — говорится в сообщении МЧС.

Категория сложности маршрута составляет 4Б при наивысшей 6 В.

По информации ведомства, к поискам подключились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и специалисты центра «Лидер». Район обследуют с воздуха с помощью вертолета.

Сообщается, что турист не зарегистрировал свой маршрут и отправился в горы в одиночку.

