Сибига предложил Сийярто встречу вместо споров в соцсети 6.09.2025, 16:17

Позиция Будапешта вызывает удивление у Киева.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пригласил своего коллегу Петера Сийярто встретиться и пообщаться по вопросам, которые его беспокоят, вместо того, чтобы спорить онлайн. Об этом 5 августа он написал в соцсети Х.

Péter, you know better than I do that Ukraine's accession to the EU does not pose a threat to Hungary. To the contrary, it is in Hungary's national and security interests.



“Hungary has an interest in a strong and unified Europe that remains on a successful integration trajectory… https://t.co/dvWim5tvfr — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 5, 2025

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление позицией Будапешта, отметив, что уже дажепрезидент страны-агрессора РФ Владимир «Путин не возражает» насчет членства Украины в ЕС. Венгерский министр на это ответил, что Венгрию не интересует, что думают в Москве о вступлении Украины в ЕС и что его страна не поддержит вступление Украины в Евросоюз.

Сибига заявил, что Сийярто знает, что вступление Украины в ЕС не представляет угрозы для Венгрии, а наоборот – «это отвечает национальным интересам и интересам безопасности Венгрии».

«Венгрия заинтересована в сильной и объединенной Европе, которая остается на пути успешной интеграции и предлагает привлекательные перспективы интеграции», – это цитата из Национальной стратегии безопасности Венгрии», – процитировал украинский министр.

Глава МИД подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не угрожает венгерским фермерам, которые ни дня не блокировали украинско-венгерскую границу и в этом году активно покупают украинскую кукурузу.

«Наше вступление в ЕС также не угрожает венгерскому рынку труда, поскольку до российского вторжения ваше правительство активно приглашало украинцев работать в Венгрии, чтобы компенсировать нехватку квалифицированной рабочей силы», – обратил внимание он.

Также Сибига отметил, что венгерская община в Закарпатской области поддерживает вступление Украины в ЕС, о чем ее лидеры неоднократно заявляли публично, а защита их интересов закреплена в венгерской конституции.

«Давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию. Я уверен, что мы можем добросовестно договориться о прагматических решениях – ради общих интересов мира и безопасности наших народов в объединенной Европе», – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

