В Австралии закрыли футбольное поле из-за отложенного яйца птицы 6.09.2025, 16:21

Яйцо появилось на центральной линии поля.

Футбольное поле недалеко от Канберры закрыли на срок до одного месяца после того, как редкая птица отложила на нем яйцо, сообщает телеканал 9News.

Яйцо появилось на центральной линии футбольного поля регионального спортивного комплекса Джеррабомберры (пригород столицы Австралии). Его снесла ржанка — охраняемая местная птица, известная своим агрессивным характером.

Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса (NPWS) изначально рекомендовала не перемещать яйцо, что привело к закрытию поля. Матчи, которые должны были там состояться, пришлось перенести на другие поля. Теперь футболисты не смогут там играть, пока птенец не вылупится или пока гнездо с одобрения NPWS не смогут аккуратно переместить в другое место.

«NPWS выдала нам лицензию на постепенное перемещение гнезда на небольшие расстояния», — сообщил представитель регионального совета.

Этот процесс может занять несколько дней или даже недель. При этом задача перемещения гнезда стала немного сложнее, когда вскоре после появления первого яйца птица отложила еще два.

Ржанки предпочитают гнездиться на открытых участках, таких как поля, или даже на плоских крышах, чтобы иметь возможность наблюдать за хищниками. Они агрессивно защищают свои яйца и птенцов и нападают на людей или животных, которые подходят слишком близко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com