Мелания Трамп почтила память Джорджио Армани, выбрав платье из его коллекции 6.09.2025, 16:44

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Фотофакт.

Первая леди США Мелания Трамп отдала дань уважения легендарному итальянскому модельеру Джорджио Армани, который умер 4 сентября в возрасте 91 года.

Как сообщает HOLA!, в четверг вечером, 4 сентября, Мелания Трамп появилась в элегантном черном платье Giorgio Armani всего через несколько часов после смерти легендарного дизайнера.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Первая леди США присоединилась к президенту Дональду Трампу на частном ужине в парадной столовой Белого дома, где собрались руководители технологических компаний, включая Билла Гейтса, Марка Цукерберга и Сундара Пичаи.

Мелания Трамп выбрала сдержанное черное платье без рукавов от Armani со скромным V-образным вырезом. Образ дополнили тонкий черный пояс и бриллиантовые серьги-гвоздики. Первая леди уложила свои фирменные медово-русые волосы небрежными волнами.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Хотя Мелания редко носила одежду от Armani, ее выбор платья имел значение. В 2017 году, когда многие дизайнеры публично отказались одевать ее после избрания Дональда Трампа, Армани занял другую позицию. «Почему бы мне не одевать красивую женщину? Это выходит за рамки политики», — сказал модельер в одном из интервью. Армани оставался одним из немногих дизайнеров, разделявших моду и политику. Смерть Армани наступила всего за несколько недель до запланированного его показа на Неделе моды в Милане. Он мирно скончался дома, в окружении семьи, говорится в заявлении модного Дома.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

У Армани не было детей, и его смерть ставит под вопрос будущее его империи. Его племянницы Роберта и Сильвана Армани работают в модном Доме, а племянник Андреа Камерана входит в совет директоров.

