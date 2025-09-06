Самокатчикам начали приходить SMS о нарушении ими ПДД

Самокатчикам начали приходить SMS о нарушении ими ПДД1
В Беларуси с 1 сентября начала действовать новая редакция Правил дорожного движения. Согласно ей, люди на велосипедах и средствах персональной мобильности (в том числе электросамокатах) обязаны спешиваться перед пешеходным переходом и переходить дорогу как пешеходы.
ГАИ сейчас активно контролирует соблюдение этого правила. Если инспектор останавливает нарушителя, составляется постановление, после чего на телефон приходит SMS-сообщение с указанием даты, номером нарушения и напоминанием, что человек предупрежден по ст. 18.20 КоАП, пишет Blizko.by.
Эта норма предусматривает штраф от 1 до 3 базовых величин за нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами или другими участниками движения, не управляющими транспортным средством.
По новым правилам все пользователи средств персональной мобильности — в том числе и самокатчики — приравниваются к велосипедистам.