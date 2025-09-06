Foreign Affairs назвал ключевое отличие Трампа от диктатора 2 6.09.2025, 17:10

52% американцев cчитают, что президент США — «опасный диктатор».

Ключевым отличием американского президента Дональда Трампа от диктатора является его «стремление к разрушению потенциала государства» через «неуправляемость», пишет Foreign Affairs (FA).

Как считают авторы материала, Трамп не преследует цели добиться лояльности и захватить власть, как это делают авторитарные политики. В отличие от них, республиканец стремится к разрушению установленных процедур, созданию хаоса и к привлечению в управление некомпетентных лиц, «чтобы устранить любую власть, кроме своей собственной».

Как утверждает журнал, Трамп назначает на важные посты тех людей, которые «явно не соответствуют должности». В частности, речь идет о главе Пентагоне Пите Хегсете, который был ведущим Fox News, а также о главах Нацразведки Тулси Габбард и ФБР Кэше Пателе — FA отмечает, что это люди «без опыта или экспертных знаний». К некомпетентным чиновникам при Трампе журнал отнес и Илона Маска, получившегося широкие полномочия в Департаменте эффективности правительства (DOGE), которое занималось сокращением госрасходов. Сейчас Маск ушел из Белого дома.

FA также утверждает, что Трамп в своей политике нередко игнорирует конституционные ограничения: так он поступил, ужесточая миграционные правила и вводя пошлины для других стран. Его стремление управлять лично, не разделяя полномочия, вылилось в зависимость политики от «настроения одного человека» — этим журнал объясняет колебание размера пошлин для Китая вплоть до 145%.

При этом стандартные подходы не позволили бы добиться результатов, которые были достигнуты при Трампе: например, угрозы выхода из НАТО подтолкнули Европу к большей независимости в обороне, чего раньше не было, а игнорирование юридических формальностей позволяет радикально бороться с нелегальной миграцией, пишет FA.

В апреле в опросе PRRI (Public Religion Research Institute), приуроченном к 100 дням второго срока Трампа, 52% американцев выразили согласие с утверждением, что президент — «опасный диктатор, чьи полномочия должны быть ограничены, пока он не разрушил американскую демократию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com