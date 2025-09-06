Соболенко сегодня поборется за победу в финале US Open-2025
- 6.09.2025, 17:16
Финал Открытого чемпионата США начнется в 23:00.
Сегодня поздним субботним вечером состоится финальный матч Открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка мира Арина Соболенко будет защищать титул действующей чемпионки, а оппоненткой белоруски станет самая прогрессирующая теннисистка тура на данный момент, одна из самых неудобных соперниц Соболенко — американская спортсменка Аманда Анисимова.
Соболенко является трёхкратной победительницей турниров Большого шлема, действующей чемпионкой Открытого чемпионата США, а Анисимова вышла в финал турнира Большого шлема во второй раз в карьере, дойдя до финального матча на Уимблдоне в июле, где без шансов была разгромлена второй ракеткой мира Игой Свёнтек.