6 сентября 2025, суббота, 17:30
Соболенко сегодня поборется за победу в финале US Open-2025

  6.09.2025, 17:16
Финал Открытого чемпионата США начнется в 23:00.

Сегодня поздним субботним вечером состоится финальный матч Открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка мира Арина Соболенко будет защищать титул действующей чемпионки, а оппоненткой белоруски станет самая прогрессирующая теннисистка тура на данный момент, одна из самых неудобных соперниц Соболенко — американская спортсменка Аманда Анисимова.

Соболенко является трёхкратной победительницей турниров Большого шлема, действующей чемпионкой Открытого чемпионата США, а Анисимова вышла в финал турнира Большого шлема во второй раз в карьере, дойдя до финального матча на Уимблдоне в июле, где без шансов была разгромлена второй ракеткой мира Игой Свёнтек.

