Что обсуждали.

Европейские лидеры пытаются объяснить весомым политикам Азии важность отказа от сотрудничества и союзничества с Путиным ради прекращения войны в Украине. Разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди провел президент Франции Эмманюэль Макрон, который сосредоточил внимание на действиях Коалиции желающих, которая недавно состоялась, и в которую вошли 35 стран.

Об этом он написал в сети Х 6 августа.

«Я только что разговаривал с премьер-министром Нарендрой Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы выполнили с президентом Зеленским и нашими партнерами из Коалиции желающих в прошлый четверг в Париже. Индия и Франция разделяют одинаковую решимость достичь справедливого и прочного мира в Украине. Опираясь на нашу дружбу и стратегическое партнерство, мы будем продолжать вместе двигаться вперед, чтобы проложить этот путь к миру», - написал Макрон.

Удастся ли убедить западным лидерам премьера одной из крупнейших стран мира, неизвестно. Ведь Индия традиционно склоняется к России и всегда выступала ее союзником. Это происходит и сейчас, ведь, несмотря на санкции Трампа, страна продолжает покупать нефть у РФ, тем самым поддерживая путинский ВПК.

