Под Минском создали Парк ледникового периода 6.09.2025, 17:42

Фото: minsknews.by

Фотофакт.

Под Минском создали Парк ледникового периода. Новая локация расположилась в жилом районе Сокол, пишут «Минск-Новости».

Как появился парк? Прошлой осенью в субботнике, который проходил в Соколе, участвовал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Он предложил организовать здесь зону отдыха, которая стала бы местом притяжения горожан, — рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Дмитрий Липницкий.

Фото: minsknews.by

По его словам, выбор пал на парк, который располагается в центральной части Сокола.

— Сейчас в жилом районе строится школа, и строители рассказывали, что из котлована доставали много больших камней. Похоже, их оставил ледник. Мы решили использовать этот природный подарок.

Фото: minsknews.by

— Изначально набросали несколько названий будущей экотропы. Среди них «Каменица», «Каменный двор»… но больше всего понравился вариант «Ледниковый период». За основу концепции решили взять популярный одноименный мультфильм. В начале обустройства зоны отдыха сюда доставили более сотни камней. Концепция локации несколько раз корректировалась.

Например, к фигуркам белок (именно этот зверек является одним из героев мультфильма «Ледниковый период») добавили изображения первобытных людей и мамонтов, а также палатки.

Фото: minsknews.by

— Во время строительства зоны отдыха жители Сокола подходили и интересовались: что происходит? Мы рассчитываем на сознательность местных, на то, что в «ледниковом периоде» будут гулять семьи, маленькие дети, люди пожилого возраста, — отметил собеседник.

