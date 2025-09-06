закрыть
6 сентября 2025, суббота, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском создали Парк ледникового периода

3
  • 6.09.2025, 17:42
  • 1,126
Под Минском создали Парк ледникового периода
Фото: minsknews.by

Фотофакт.

Под Минском создали Парк ледникового периода. Новая локация расположилась в жилом районе Сокол, пишут «Минск-Новости».

Как появился парк? Прошлой осенью в субботнике, который проходил в Соколе, участвовал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун. Он предложил организовать здесь зону отдыха, которая стала бы местом притяжения горожан, — рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Дмитрий Липницкий.

Фото: minsknews.by

По его словам, выбор пал на парк, который располагается в центральной части Сокола.

— Сейчас в жилом районе строится школа, и строители рассказывали, что из котлована доставали много больших камней. Похоже, их оставил ледник. Мы решили использовать этот природный подарок.

Фото: minsknews.by

— Изначально набросали несколько названий будущей экотропы. Среди них «Каменица», «Каменный двор»… но больше всего понравился вариант «Ледниковый период». За основу концепции решили взять популярный одноименный мультфильм. В начале обустройства зоны отдыха сюда доставили более сотни камней. Концепция локации несколько раз корректировалась.

Например, к фигуркам белок (именно этот зверек является одним из героев мультфильма «Ледниковый период») добавили изображения первобытных людей и мамонтов, а также палатки.

Фото: minsknews.by

— Во время строительства зоны отдыха жители Сокола подходили и интересовались: что происходит? Мы рассчитываем на сознательность местных, на то, что в «ледниковом периоде» будут гулять семьи, маленькие дети, люди пожилого возраста, — отметил собеседник.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров