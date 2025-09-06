Молодой белорусский футболист перешел в один из сильнейших клубов Греции 6.09.2025, 18:09

Павел Апетенок

Павел Апетенок подписал четырехлетний контракт с ПАОКом.

Защитник Павел Апетенок подписал четырехлетний контракт с ПАОКом из Салоник. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.

Ранее 18-летний Апетенок выступал за минское «Динамо». В мае нынешнего года его впервые пригласили в национальную сборную Беларуси.

ПАОК – один из самых авторитетных греческих клубов. Он четырежды становился чемпионом страны (последний раз – в 2024 году) и восемь раз выигрывал Кубок Греции. В минувшем сезоне команда из Салоник финишировала четвертой в национальном первенстве, а сейчас будет выступать в основном раунде Лиги Европы.

