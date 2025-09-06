The Atlantic: Мир больше не воспринимает Трампа всерьез 1 6.09.2025, 18:11

1,228

США отодвинули на второй план.

Лидеры России, а также Китая и Северной Кореи почти 10 лет присматривались к нынешнему президенту США Дональду Трампу и пришли к выводу, что он не достоин их уважения. Об этом написало The Atlantic 5 сентября.

В статье под заголовком «Мир больше не воспринимает Трампа всерьез» издание отмечает, что это показал военный парад в Пекине, где собрались нелегитимный президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, чтобы отпраздновать 80-ю годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне. Американского президента не пригласили.

Военную мощь Китая продемонстрировали всего через несколько недель после того, как Путин посетил Аляску и отклонил просьбы Трампа прекратить войну России с Украиной. Как пишет The Atlantic, встреча на Аляске стала унижением для Трампа.

Не слишком удачно сложились у Трампа и отношения с двумя другими лидерами. Си Цзиньпин позиционирует Китай как новый символ международной стабильности и ответственности. Он демонстративно предложил партнерство сопернику и бывшему врагу – Индии – после того, как Трамп ввел для этой страны 50-процентные пошлины.

В свою очередь, северокорейцы продолжили движение к ядерному арсеналу, который через несколько лет может превзойти арсенал Великобритании, говорится в публикации. Трамп был уверен, что сможет договориться с Ким Чен Ыном, но похоже, что это не так, пишет издание.

Трамп отреагировал на свое исключение из мероприятия в Пекине как лидер третьего эшелона, каким его, похоже, считают Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын, говорится в статье. Он лишь попытался скрыть обиду и пошутить на своей странице в соцсети, передав «самые теплые пожелания» Путину и Ким Чен Ыну, которые, по его словам, строят заговор против США. Также он потребовал от Китая признать доблесть американцев, погибших в Тихом океане. Это послание издание назвало «ворчанием человека, терзаемого комплексами». На парадах и в залах мировой власти Америку отодвинули на второй план, отмечает The Atlantic.

И не только авторитарные лидеры считают Трампа некомпетентным лидером, говорится в статье. Даже союзники Америки в отношениях с Трампом для достижения своих целей льстят ему и тешат его самолюбие.

Ущерб, нанесенный Трампом американскому престижу, был бы менее серьезным, если бы у президента была внешняя политика и команда для ее реализации. У него нет ни того, ни другого, пишет издание. Хуже того, Трампа больше не окружают люди, которых волнуют международные дела или которые могут разработать последовательную политику.

Как пишет The Atlantic, Трамп баллотировался на пост президента не ради решения проблем США, а по личным причинам – чтобы избежать тюрьмы. Его внешняя политика является лишь продолжением его личных интересов – желания получить Нобелевскую премию мира.

Издание отмечает, что у нынешней администрации США нет последовательной внешней политики, нет команды высококвалифицированных специалистов, управляющих национальной обороной и дипломатией, а президент мало интересуется миром. «Неудивительно, что собравшиеся в Пекине три автократа, чьи страны в совокупности могут направить сотни единиц ядерного оружия на США, могут позволить себе вести себя так, будто они нисколько не задумываются о Трампе или стране, которой он руководит», – говорится в статье.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com