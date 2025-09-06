закрыть
МВД присылает белорусам странные сообщения

3
  • 6.09.2025, 18:33
  • 3,870
МВД присылает белорусам странные сообщения

И это не мошенники.

Белорусам стали получать странные сообщения от МВД Беларуси. Они действительно приходят от ведомства, это не мошенники. Просто с ходу можно и не разобраться, в чем дело.

Содержание примерно такое: «По нарушению №*** по ст. 18.20 ч.1 <дата> вы предупреждены».

Те, кто не знает наизусть Административный кодекс Беларуси, приходят в недоумение.

«Мерзкий Кокобай» опубликовал скриншот истории одной из девушек, которой отправили такое сообщение.

Она сразу ничего не поняла и решила спросить у ChatGPT, что оно значит. ИИ предположил, что это предупреждение из-за неправильной парковки авто. Но позже девушка разобралась:

«Это не за парковку. Так работает новый закон для велосипедистов. <…> Ловит камера (а они сейчас на каждом углу) [если человек не спешился. – прим.], и высылается предупреждение. А потом и штраф», – написала она.

Это статья 18.20 Административного кодекса Беларуси «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)». В части первой сказано, что нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин (Br42–126).

