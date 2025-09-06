На Комаровке — ягодное изобилие 6.09.2025, 18:51

А что по ценам?

На главном столичном рынке в начале сентября можно найти практически любую ягоду: от клубники, которая продается уже практически круглый год, до шелковицы и облепихи. Что еще есть в ассортименте и какие цены, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Ягоды, бахчевые и фрукты

Несмотря на то, что сезон шелковицы в Беларуси обычно с конца июня по август, на Комаровке все еще можно ее найти. За пол-литровый стаканчик просят 10 рублей.

Из необычного — ежемалина: как видно из названия, гибрид малины и ежевики. По вкусу напоминают первую, а по форме и структуре скорее вторую. За пол-литра в стаканчике просят, как и за шелковицу, 10 рублей.

«Чистую» ежевику отдают дешевле — 7 рублей за тот же объем. А вот на развес — от 13,9 до 40 рублей за килограмм. Чем выше цена, тем, как правило, крупнее ягоды. Правда, не факт, что они окажутся сладкими. Цена на килограмм развесной малины практически идентична: от 15,9 до 45 рублей.

Голубика стала заметно дороже, чем летом. Цена на килограмм начинается от 20 рублей, хотя в конце августа еще можно было найти и по 15. Зато становится все больше облепихи. С ней пол-литровый стаканчик отдадут за 8−9 рублей.

Брусника — от 12,9 до 20 рублей за килограмм. А клубнику, уже ставшую практически всесезонной ягодной, предлагают по разным ценам. Есть и по 10, и по 30 рублей за килограмм.

Что касается гранатов, то для них пока рановато: за килограмм просят от 25 рублей. Зато молдавский и узбекский виноград уже продают по 7 рублей за килограмм. Привычные для августа и сентября бахчевые на прилавках лежат от 3−3,5 рублей: арбузы дешевле дынь. Хотя, похоже, сезон уже завершается: на прошлой неделе еще можно было найти «полосатые» плоды по 1,5 рубля за килограмм.

Из фруктов на Комаровке есть предложения по ананасам (10−40 рублей за килограмм), персикам (6−30 рублей) и нектаринам (9−28 рублей), апельсинам (10−20 рублей), мандаринам (10−26 рублей) и лимонам (10−35 рублей).

Хотя яблоки представлены многочисленными сортами, диапазон цен небольшой: от 5,9 до 10 рублей. С грушами все сложнее: есть по 6,9 рубля за килограмм, но некоторые виды отпускают и по 20.

Овощи и зелень

Дешевле всего можно закупиться картошкой и белокочанной капустой: оба овоща отдают от 0,99 рубля за килограмм. Для тех, кто любит цветную капусту или брокколи, придется раскошелиться: они по 10−12 рублей за килограмм.

Сезон кабачка тоже уже кончился: теперь килограмм этого овоща оценивают в 1,49 рубля и выше — летом было дешевле. Примерно столько же просят за морковь (по минимальной планке) и свеклу. А самый дешевый репчатый лук — на 20 копеек дороже.

Цены на другие овощи:

сладкий перец и кукуруза — от 3,5 рублей/килограмм;

редис — от 5 до 10;

помидоры — от 3,29 до 15;

«черри» — от 9,9 до 25;

огурцы — от 3,5 до 10.

Разнообразие зелени же на рынке большое — как в видах, так и в ценах. За 0,99 рубля отдают 100 грамм петрушки, укропа и перья лука. По 1,5 рубля — салаты фризе, ромэн и другие. По 3,5 — руккола и кинза.

