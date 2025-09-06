закрыть
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну

1
  • 6.09.2025, 19:09
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну

Россию нужно подтолкнуть к миру.

Россию нужно подтолкнуть к миру. Ключом к этому являются объединенные усилия Европы и США, в частности — санкции и тарифы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства рассказал о последних встречах и визитах и отметил, что по состоянию на сейчас уже 26 стран готовы действиями гарантировать Украине безопасность.

Однако прежде чем гарантировать мир, к нему нужно подтолкнуть Российскую Федерацию. Зеленский подчеркнул, что надо сделать все возможное, чтобы Москва прекратила отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны.

«Сильные санкции и тарифы - объединенные европейские и американские усилия - ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Дальше - больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым», - резюмировал президент.

