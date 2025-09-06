закрыть
6 сентября 2025, суббота, 20:07
Президент Грузии помиловал двух лидеров оппозиционной партии

  • 6.09.2025, 19:35
Президент Грузии помиловал двух лидеров оппозиционной партии

Решение освободить политзаключенных Михаил Кавелашвили объяснил желанием «конкурентных выборов».

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в пятницу, 5 сентября, помиловал лидеров коалиции «Лело - Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Власти объясняют свое решение желанием провести более конкурентные муниципальные выборы 4 октября на фоне лишения свободы ряда лидеров оппозиции. По словам Кавелашвили, «никто не должен иметь оснований говорить, что выборы проходят в неконкурентных условиях».

Решение вызвало критику в рядах оппозиции. Сами Хазарадзе и Джапаридзе назвали помилование «грязным политическим актом», попыткой “манипуляции» и средством расколоть оппозицию. Представители ряда партий призвали «Лело» отказаться от участия в выборах, считая, что освобождение - не жест доброй воли, а инструмент легитимации процесса. Они также призвали Кавелашвили помиловать всех лидеров оппозиции.

Ранее президент Грузии предложил заключенным оппозиционерам помилование в ответ на согласие участвовать в выборах, однако официально все они отказались. «Лело», а также партия «Гахария - За Грузию» выдвинули кандидатов на голосование. После освобождения Хазарадзе заявил, что не просил власти о помиловании.

