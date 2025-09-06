В Гродно начали выпускать сыр с каштанами 4 6.09.2025, 19:43

Сыр презентовали ко Дню города.

На День города в Гродно, во время двенадцатого Сырного фестиваля представили новый тип сыра с необычным рецептом — с грибами и каштанами. Продукт получил название «Кронес с грибами и каштаном», сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

Сыр специально презентовали к праздничному мероприятию города, чтобы показать новинки белорусской пищевой промышленности.

Он станет частью ассортимента гродненского предприятия «Молочный мир» и будет доступен в продаже для потребителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com