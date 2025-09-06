закрыть
6 сентября 2025, суббота
В Гродно начали выпускать сыр с каштанами

4
  • 6.09.2025, 19:43
В Гродно начали выпускать сыр с каштанами

Сыр презентовали ко Дню города.

На День города в Гродно, во время двенадцатого Сырного фестиваля представили новый тип сыра с необычным рецептом — с грибами и каштанами. Продукт получил название «Кронес с грибами и каштаном», сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома.

Сыр специально презентовали к праздничному мероприятию города, чтобы показать новинки белорусской пищевой промышленности.

Он станет частью ассортимента гродненского предприятия «Молочный мир» и будет доступен в продаже для потребителей.

