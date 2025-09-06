В Бельгии хотят привлечь армию для борьбы с «войнами наркокартелей»
- 6.09.2025, 19:51
Полиция не справляется.
Министр внутренних дел и безопасности Бельгии Бернар Кентен допустил привлечение армии для борьбы с преступностью, связанной с противостоянием различных групп наркоторговцев.
Об этом сообщает Politico.
Кентен допустил задействование армии на улицах Брюсселя, чтобы остановить силовые «разборки» между группами наркоторговцев, которые представляют опасность и для случайных людей вокруг.
«Армия должна защищать территориальную целостность страны. Обычно военные делают это на наших границах или далеко за их пределами. Но война с наркопреступностью – это также то, что можно назвать защитой нашей территории», – сказал министр в интервью De Standaard, отметив также, что считает ситуацию в Брюсселе «катастрофической».
В прошлом месяце прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль заявил о нарастающей проблеме с преступностью. Только за этот год в Брюсселе было 57 случаев стрельбы, из которых 20 – в течение лета. Отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.