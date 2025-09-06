В Бельгии хотят привлечь армию для борьбы с «войнами наркокартелей» 6.09.2025, 19:51

Полиция не справляется.

Министр внутренних дел и безопасности Бельгии Бернар Кентен допустил привлечение армии для борьбы с преступностью, связанной с противостоянием различных групп наркоторговцев.

Об этом сообщает Politico.

Кентен допустил задействование армии на улицах Брюсселя, чтобы остановить силовые «разборки» между группами наркоторговцев, которые представляют опасность и для случайных людей вокруг.

«Армия должна защищать территориальную целостность страны. Обычно военные делают это на наших границах или далеко за их пределами. Но война с наркопреступностью – это также то, что можно назвать защитой нашей территории», – сказал министр в интервью De Standaard, отметив также, что считает ситуацию в Брюсселе «катастрофической».

В прошлом месяце прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль заявил о нарастающей проблеме с преступностью. Только за этот год в Брюсселе было 57 случаев стрельбы, из которых 20 – в течение лета. Отдельный инцидент со стрельбой в Брюсселе в феврале привел к временному закрытию многих станций столичного метрополитена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com