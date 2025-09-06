Синнер и Алькарас установили уникальный рекорд после выхода в финал US Open
- 6.09.2025, 20:20
Уже третий раз подряд испанец и итальянец сойдутся в финале турнира Большого шлема.
В воскресенье, 7 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США 2025 года в мужском одиночном разряде.
Титул разыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас — первая и вторая ракетки мира соответственно.
В полуфинале US Open Синнер переиграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четырех сетах (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), а Алькарас победил серба Новака Джоковича в трех партиях (6:4, 7:6, 6:2).
Уже третий раз подряд на турнире Большого шлема в финале сойдутся Синнер и Алькарас. Это первый случай в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), когда два игрока сыграют три подряд финала мэйджора между собой в течение одного календарного года, сообщает The Athletic.
Напомним, Алькарас переиграл Синнера в финале Ролан Гаррос-2025 в эпичном пятисетовом поединке, после чего итальянец взял реванш на Уимблдоне.