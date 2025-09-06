Минский СКА впервые стал обладателем Суперкубка Беларуси
Столичные гандболисты победили «Мешков Брест».
Минский СКА и «Мешков Брест» встретились в матче за гандбольный Суперкубок Беларуси. Победу одержала столичная команда.
СКА (Минск) — Мешков Брест — 37:36 (19:16)
Как известно, весной армейцы отобрали у извечных конкурентов чемпионский титул. Сейчас же команда Дмитрия Никуленкова впервые в истории выиграла Суперкубок. Этот трофей разыгрывался четвертый раз в истории, и три предыдущих года «Брест» брал верх над СКА. Но сейчас на своей площадке в Уручье минчане оказались сильнее.