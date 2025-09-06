закрыть
6 сентября 2025, суббота
Минский СКА впервые стал обладателем Суперкубка Беларуси

  • 6.09.2025, 20:53
Столичные гандболисты победили «Мешков Брест».

Минский СКА и «Мешков Брест» встретились в матче за гандбольный Суперкубок Беларуси. Победу одержала столичная команда.

СКА (Минск) — Мешков Брест — 37:36 (19:16)

Как известно, весной армейцы отобрали у извечных конкурентов чемпионский титул. Сейчас же команда Дмитрия Никуленкова впервые в истории выиграла Суперкубок. Этот трофей разыгрывался четвертый раз в истории, и три предыдущих года «Брест» брал верх над СКА. Но сейчас на своей площадке в Уручье минчане оказались сильнее.

