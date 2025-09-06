Украинские ВМС снова начали активно применять Bayraktar 6.09.2025, 21:07

Турецкие беспилотники эффективно применяются против российских морских дронов.

Военно-морские силы Украины снова начали применять беспилотники турецкого производства «Байрактар» в боевых действиях. Об этом 6 сентября сообщает «Думская» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, именно эти дроны уничтожили на днях российский десантный катер, который пытался доставить морскую пехоту на Тендровскую косу. Беспилотники сбросили на него высокоточные малогабаритные авиабомбы MAM-L.

Эти боеприпасы производит турецкая компания Roketsan. Вес такой бомбы всего 22 кг, летит она на 15 км и наводится полуактивным лазером.

Некоторые наблюдатели и блогеры уверяют, что ранее Bayraktar уже действовали в районе косы, но применялись исключительно в разведывательном варианте, издалека.

Военный обозреватель «Думской» Виктор Босняк сказал, что использование этих беспилотников вышло на новый уровень – они эффективно применяются против российских морских дронов и заходят в их оперативный тыл. «Очень круто, что их реанимировали», – отметил он.

«Крымский ветер» пишет, что возвращение Bayraktar произошло благодаря разгрому российской ПВО в Крыму. Вооруженные силы страны-агрессора РФ потеряли десятки радиолокационных станций на полуострове, и это открыло путь для применения Bayraktar которые практически не использовались с 2022 года.

