Армения и Азербайджан возобновили полеты друг над другом 6.09.2025, 22:15

Ереван и Баку не использовали воздушное пространство друг друга 30 лет.

Армения и Азербайджан возобновили взаимное использование воздушного пространства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян воспользовался азербайджанским воздушным пространством для вылета за рубеж в ночь на 31 августа и пролетел над Азербайджаном при возвращении прошедшей ночью, сообщила в субботу, 6 сентября, его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

По ее словам, власти Армении обратились к Азербайджану с просьбой о предоставлении воздушного коридора для самолета Пашиняна после подписания декларации о мире в Вашингтоне и получили положительный ответ. «Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия», - добавила пресс-секретарь армянского премьера.

Багдасарян также указала, что азербайджанские самолеты уже длительное время летают через воздушное пространство Армении из основной части страны в Нахичевань. По данным армянского издания Hetq, армянские авиакомпании начали использовать воздушное пространство Азербайджана неделю назад, а «Азербайджанские авиалинии» начали выполнять рейсы над Арменией.

До этого Армения и Азербайджан почти три десятилетия не пользовались воздушным пространством друг друга из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

