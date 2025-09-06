Бундесвер переправил военную технику из Германии в Литву
На фоне учений Запад-2025.
Более 1000 единиц военной техники немецкого Бундесвера прибыли в литовский порт Клайпеда для участия в масштабных учениях Quadriga 2025, сообщает DW.
Среди техники — бронемашины, танковые тягачи, медицинские грузовики и другое оборудование, а также сопровождающий персонал.
Техника была доставлена из немецкого Ростока через Балтийское море шестью рейсами двух грузовых судов.
Представитель Бундесвера уточнил, что по прибытии в порт колонна 37-й бронетанковой бригады отправилась в Пабраде и другие военные базы Литвы.
Учения, в которых участвуют военные из 13 стран-партнеров по НАТО, направлены на отработку обороны Балтийского региона в условиях военного конфликта.
В маневрах принимают участие более 8000 военных, а также 40 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, и более 1800 транспортных средств. Программа учений предусматривает тренировки по переброске сил и средств по суше, морю и воздуху в Литву.
Маневры проходят в сентябре и частично совпадают с российско-белорусскими учениями Запад-2025, которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.
1 сентября в Польше начались крупнейшие в 2025 году военные учения Железный защитник-25. В мероприятии принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, которые задействовали более 600 единиц военной техники на суше, море и в воздухе.
Военная разведка Литвы рассказала, что, по ее данным, в военных учениях Запад-2025 примут участие 30 тысяч военных из Беларуси и России.