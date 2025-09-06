Бундесвер переправил военную технику из Германии в Литву 6.09.2025, 22:28

На фоне учений Запад-2025.

Более 1000 единиц военной техники немецкого Бундесвера прибыли в литовский порт Клайпеда для участия в масштабных учениях Quadriga 2025, сообщает DW.

Среди техники — бронемашины, танковые тягачи, медицинские грузовики и другое оборудование, а также сопровождающий персонал.

Техника была доставлена из немецкого Ростока через Балтийское море шестью рейсами двух грузовых судов.

Представитель Бундесвера уточнил, что по прибытии в порт колонна 37-й бронетанковой бригады отправилась в Пабраде и другие военные базы Литвы.

Учения, в которых участвуют военные из 13 стран-партнеров по НАТО, направлены на отработку обороны Балтийского региона в условиях военного конфликта.

В маневрах принимают участие более 8000 военных, а также 40 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, и более 1800 транспортных средств. Программа учений предусматривает тренировки по переброске сил и средств по суше, морю и воздуху в Литву.

Маневры проходят в сентябре и частично совпадают с российско-белорусскими учениями Запад-2025, которые пройдут с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

1 сентября в Польше начались крупнейшие в 2025 году военные учения Железный защитник-25. В мероприятии принимают участие более 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, которые задействовали более 600 единиц военной техники на суше, море и в воздухе.

Военная разведка Литвы рассказала, что, по ее данным, в военных учениях Запад-2025 примут участие 30 тысяч военных из Беларуси и России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com