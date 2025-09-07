закрыть
По «делу Гаюна» осудили многодетную мать из Мозырского района

  • 7.09.2025, 1:08
По «делу Гаюна» осудили многодетную мать из Мозырского района

По делу проекта блогера Мотолько могут проходить до 1000 человек.

В Беларуси продолжаются задержания по делу «Беларускага Гаюна» — проекта блогера Антона Мотолько.

В Гомельском областном суде осудили жительницу деревни Каменка Мозырского района, многодетную мать Анастасию Раевскую. Ее признали виновной в так называемом «содействии экстремистской деятельности» по ст. 361-4 Уголовного кодекса, пишет «Гомельская вясна».

Точные детали обвинения и мера наказания пока выясняются. Известно только, что женщину не отправили в тюрьму — скорее всего, ей дали ограничение свободы без направления в колонию.

По мнению правозащитников, преследование может быть связано с громким «делом Беларускага Гаюна» — мониторингового канала, публиковавшего информацию о перемещениях российских войск в Беларуси. Недалеко от деревни Каменка находится аэродром «Великий Боков», который перед началом полномасштабного вторжения в Украину перешел в пользование российской армии.

Анастасия Раевская вместе с мужем Евгением воспитывает троих детей. В 2021 году в семье родился младший сын Артем. В 2022 году о семье писала государственная пресса, отмечая, что они купили дом в Каменке благодаря программе «семейного капитала».

