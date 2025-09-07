закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что некоторые скоро поймут, почему минобороны США стало «министерством войны»

  • 7.09.2025, 2:59
Трамп заявил, что некоторые скоро поймут, почему минобороны США стало «министерством войны»

Президент США упомянул Чикаго.

Чикагские жители вскоре могут понять, почему президент США Дональд Трамп предоставил министерству обороны США дополнительное название «министерство войны». Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 6 сентября в своей соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал фотографию, сгенерированную с помощью искусственного интеллекта, с надписью «Чипокалипсис сейчас», где на его фоне пожары и вертолеты.

«Люблю запах депортаций утром... Чикаго вот-вот узнает, почему это назвали министерством войны», – написал Трамп.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров