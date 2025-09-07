Трамп заявил, что некоторые скоро поймут, почему минобороны США стало «министерством войны» 7.09.2025, 2:59

Президент США упомянул Чикаго.

Чикагские жители вскоре могут понять, почему президент США Дональд Трамп предоставил министерству обороны США дополнительное название «министерство войны». Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 6 сентября в своей соцсети Truth Social.

Трамп опубликовал фотографию, сгенерированную с помощью искусственного интеллекта, с надписью «Чипокалипсис сейчас», где на его фоне пожары и вертолеты.

«Люблю запах депортаций утром... Чикаго вот-вот узнает, почему это назвали министерством войны», – написал Трамп.

