Зеленский: Почти 60% оружия, которое у наших воинов, – это украинское оружие 7.09.2025, 5:12

Президент Украины заявил о необходимости наладить производство систем ПВО различных типов.

Украина вышла на показатель в почти 60% собственного оружия у Сил обороны. Об сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что Украина создает новые производства оружия. В частности, он упомянул, что впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны.

«И это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов – оружие, которое уже очень хорошо проявляет себя. За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, — это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей», — сказал Зеленский.

Он добавил, что есть цели, которых надо достичь, и это, в частности, производство в Украине и вместе с Украиной систем противовоздушной обороны различных типов.

«Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире», — акцентировал глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com