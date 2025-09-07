закрыть
Буданов: Россия может провести мобилизацию

  • 7.09.2025, 8:21
  • 2,622
Буданов: Россия может провести мобилизацию
Кирилл Буданов

Это серьезная угроза.

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью «Апострофу» заявил, что Российская Федерация может снова провести мобилизацию и это является серьезной угрозой.

В частности, во время беседы Буданов напомнил, что Россия в 2022 году провела частичную мобилизацию. После этого она делала все возможное и сколько бы это ни стоило, чтобы мобилизацию больше не проводить.

Однако это не отменяет факта, что Москва может снова мобилизовать людей.

«Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может. Может, к сожалению, это серьезная угроза. Это болезненно будет для Российской Федерации, но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует», - сказал Буданов.

На вопрос, могут ли россияне отправить в больших объемах срочников, глава ГУР заявил, что в этом нет смысла. В то же время РФ сможет нарастить количество войск РФ, которых будет бросать на мясо, если срочники пойдут путем мобилизации.

Относительно возможных антивоенных акций, по мнению Буданова, это смешно. По его словам, негатив в обществе будет, но это не остановит Россию.

«Смотрите, настроения если начать мобилизацию негативные в обществе. Они будут. И это то, что они увидели, когда в 2022 году сделали и сразу максимально быстро попытались это прекратить. Но, остановит ли это, скажем так, российскую машину? Нет, не остановит», - резюмировал глава ГУР МО.

