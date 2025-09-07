закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 8:57
Не только Египет и Турция: какие направления выбирают белорусские пары

  • 7.09.2025, 8:38
Не только Египет и Турция: какие направления выбирают белорусские пары

А что больше по душе семьям.

Беларусы чаще всего выбирают для отдыха экзотические направления и предпочитают отдыхать парами. Об этом рассказали на платформе (TravelHub (белорусский аналог Booking.com).

Больше половины пользователей сервиса (55%) путешествуют парами. Романтические поездки остаются самым востребованным форматом отдыха. Чаще всего пары выбирают экзотические направления у моря — Мальдивы, Таиланд, Бали и Хайнань, сообщили в компании.

На втором месте по популярности — семейные поездки, их доля составляет около 30%. Туристы с детьми отдают предпочтение странам, где сочетаются комфорт, безопасность и развлечения: лидируют Грузия, Турция, Египет и Хайнань.

Соло-путешественники составляют примерно 10% аудитории сервиса. Они чаще всего отправляются в Европу — Италию, Испанию, Францию, а также выбирают Китай и Вьетнам.

Менее 5% пользователей предпочитают путешествовать группами от трех человек. Аналитики отмечают, что индивидуальные и камерные форматы отдыха становятся все более востребованными.

