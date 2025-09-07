Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве

Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве1
- 7.09.2025, 9:09
- 1,778
Словацкий премьер рассказал о политических последствиях возможной встречи.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что хозяин Кремля Владимир Путин во время беседы с ним выразил готовность к встрече с президентом Владимиром Зеленским «где угодно», а не только в Москве.
Заявление Фицо приводит TASR.
Также словацкий премьер сказал, что Зеленский во время встречи с ним дал понять, что готов встретиться с Путиным.
«Президент Зеленский не выиграл бы политически, если бы встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопрос, потому что, если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться», – считает Фицо.
Встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.