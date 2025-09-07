закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве

1
  • 7.09.2025, 9:09
  • 1,778
Фицо: Путин готов встретиться с Зеленским не только в Москве
Роберт Фицо
Фото: European Council

Словацкий премьер рассказал о политических последствиях возможной встречи.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что хозяин Кремля Владимир Путин во время беседы с ним выразил готовность к встрече с президентом Владимиром Зеленским «где угодно», а не только в Москве.

Заявление Фицо приводит TASR.

Также словацкий премьер сказал, что Зеленский во время встречи с ним дал понять, что готов встретиться с Путиным.

«Президент Зеленский не выиграл бы политически, если бы встретился с президентом Путиным, и, конечно, граждане РФ не были бы в восторге, если бы президент Путин встретился с президентом Зеленским. Но оба понимают, что, несмотря на то, что это может нанести им политический ущерб, необходимо встретиться и обсудить вопрос, потому что, если они не будут вести переговоры, война будет продолжаться», – считает Фицо.

Встреча в Ужгороде 5 сентября стала первой возможностью двусторонних переговоров для Владимира Зеленского и Роберта Фицо.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров