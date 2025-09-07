«Даже с минимальной зарплатой поляки могут оплачивать частный садик для ребенка» 1 7.09.2025, 9:14

иллюстративное фото dpa

Белоруска поделилась опытом работы в частном детском саду в Польше.

Белоруска рассказала «Салідарнасці» про свой опыт работы воспитательницей в частном детском саду в Польше.

Яне 36 лет. Она переехала во Вроцлав четыре года назад. Последние два с половиной года девушка проработала воспитательницей в частном детском саду, и теперь делится, чем ей запомнился этот опыт и какие есть отличия у садиков в Польше и Беларуси.

Система детских садиков в Польше устроена иначе, чем в Беларуси. Есть «жлобек» (аналог ясель), в который ходят дети от 9 месяцев до трех-четырех лет. Есть «пшедшкола» — сад, в который отправляют детей от трех до пяти лет. Затем следует «зерувка» — это подготовительный класс перед школой, где учатся дети, которым в текущем году исполняется шесть лет.

Яна работала в частном «жлобке» — с детками от 9 месяцев. Девушка рассказывает, что детей отдают в сад с этого возраста, так как оплачиваемый декрет для поляков длится всего год.

— Это детки, которые еще не ходят. Поэтому в саду есть стульчики для кормления, люльки и коляски, — делится собеседница «Салідарнасці». — В таком возрасте уже начинают вводить прикорм, поэтому мы можем давать еду, которую едят дети постарше. Но чаще для таких малышей мамы приносят смеси и каши.

Если ребенок на грудном вскармливании, а мама уже вышла на работу, она может взять соответствующую справку у врача — тогда у нее будет сокращенный рабочий день (пять часов) и дополнительные выходные.

Мы, как воспитатели, не учим деток самостоятельно есть или ходить на горшок — это делают родители, а мы поддерживаем. Если ребенок всегда был в памперсе, а в выходные родители решили его отучить, мы поддерживаем эти начинания.

Конечно, у таких малышей адаптация проходит тяжелее, чем у тех, кто приходит в возрасте постарше. Думаю, что 9-12 месяцев — это слишком рано, чтобы отдавать ребенка в сад. В таком возрасте ему еще нужны родители на постоянной основе. Но и сидеть в декрете три года, как в Беларуси, — тоже слишком долго. По наблюдениям, самый лучший возраст — это 1,5 года.

В Польше, продолжает Яна, очень много частных детских садиков. Часто они располагаются на первом этаже многоквартирного дома. И если в Беларуси отдать ребенка в частный детский сад было редкостью и считалось признаком большого достатка, то в Польше такое практикуют повсеместно — цены на пребывание в садиках очень разнятся.

— В этому году наш сад обходится родителям в полторы тысячи злотых (около 410 $) — это без питания и дополнительных занятий. Если оба родителя официально работают, государство предоставляет им дофинансирование в размере 1300 злотых. То есть, практически покрывает стоимость. На дофинансирование также могут рассчитывать иностранцы, которые живут в Польше не меньше года.

Дополнительно родители платят за кейтеринг — это 27 злотых в день и 300 злотых в месяц злотых за допзанятия. Разово в начале года также вносится оплата в размере 800 злотых на нужды садика.

В целом, даже с минимальной польской зарплатой + 800 злотых, которые выплачивают ежемесячно на ребенка, можно оплачивать частный детский сад. При этом у частных садиков много плюсов: более качественная опека, меньше детей, есть возможность уделить время каждому. А еще менее строгий график.

Если родители проспали, мы примем ребенка в 9 утра, в государственном «жлобке» такое не практикуют.

Что касается дополнительных занятий, то их проводят приглашенные преподаватели. Раз в неделю английский язык — учительница с помощью песен, мультиков и игр прививает детям новый язык.

Раз в неделю ритмика — преподавательница играет на укулеле, поет, придумывает подвижные игры. Дети такое очень любят. Также раз в неделю проходит 30-минутное занятие с логопедом.

Раз в месяц мы сами проводим кулинарные занятия — делаем овощные или фруктовые салаты, печем вафли. Кто-то насыпал муку, кто-то разбил яйцо. Детям такое очень нравится — сами приготовили, сами съели. К тому же развивается мелкая моторика.

Также за садиком закреплен психолог и медсестра. Психолог приезжает раз в неделю во время занятий. Но при этом она всегда на связи с родителями. Медсестра приходит по необходимости.

Воспитатели не могут давать ребенку никакие лекарства. Даже если родитель просит закапать нос ребенку перед сном, мы этого не делаем. А вдруг родители занимаются самолечением и это будет иметь последствия? В таком случае можно принести справку от врача медсестре, и она даст разрешение воспитателям давать то или иное лекарство.

Всего в группе, продолжает Яна, до 25 детей. Их распорядок дня выглядит так: с 7 до 8.30 утра дети приходят в сад, затем завтракают и занимаются с воспитателями. Потом — прогулка на улице, обед и длинный тихий час — с 11.30 до 14. Около 15:00 родители начинают забирать детей.

— Занятия для всех возрастов одни и те же. Каждую неделю у нас новая тема. Например, лесные животные. Мы рассказываем, какие есть животные, как они выглядят, что едят и какие звуки издают. Годовалым деткам, как правило, это еще неинтересно, и они в это время играют.

В свободное от занятий время дети обычно разбиваются на группки по возрастам. Маленькие часто тянутся к тем, что постарше. Для них это плюс — перенимают их навыки, учат слова. А вот для старших, наоборот, минус. Они могут смотреть на младших и не понимать, почему годовалому можно играть во время занятий, а им — нет. Объяснить это тяжело, надо заинтересовать.

Некоторые вещи, которые характерны для польских детских садов, поначалу удивляли белоруску:

— Например, есть много садиков, где нет занятий. Дети проводят много времени на улице, играют и наслаждаются жизнью. Да, с одной стороны, не хочется забирать у ребенка детство, но с другой — чем раньше заняться его развитием, тем лучше.

Есть и обратная картина, когда дополнительных занятий много и они необычные. Например, доготерапия, иппотерапия (терапия, в которой используются лошади). Но такие частные садики стоят дорого — около трех тысяч злотых (около 800$).

Также у многих садиков нет своей детской площадки. Гулять с детьми выходят в ближайший двор. Нам повезло — была своя площадка.

Кроме того, в группе всегда есть веганы или вегетарианцы. Для них предусмотрено отдельное питание, как и для аллергиков.

Директор детского сада, в котором работала Яна — белоруска. Воспитатели — из Беларуси и Украины. При этом большинство детей — поляки.

— Польский язык я учила вместе с детьми. Показывала им цифры, фигурки, животных и запоминала сама. Первое время готовила речь для детей с помощью переводчика.

Интересно, что у поляков не принято дарить подарки воспитателям на каждый праздник, как это происходит в Беларуси. Если нам кто-то что-либо приносил, то это были беларусы или украинцы. Поляки – крайне редко. Зато почти все детки празднуют день рождения в саду – красиво одеваются, приносят торт, сок и одноразовую посуду. Мы устраиваем им фотосессию, танцы, поздравляем.

Также я заметила, что поляки как родители чуть менее строги, чем беларусы. Тут на детские истерики без повода смотрят мягче. Поляки очень любят детей, общаются с ними очень нежно, многое объясняют, пытаются договориться.

К нам, как к воспитателям-иностранкам, родители относятся очень хорошо. За 2,5 года не было никаких проблем. А когда я только пришла работать, то практически не владела польским. Родители это знали и принимали — все вопросы решали с директором или на тот момент коллегой-полькой. А когда я выучила язык, то смогла коммуницировать с ними сама.

