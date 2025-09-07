Гротескный балаган 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.09.2025, 9:24

3,396

Гундяев наградил орденом Маргариту Симоньян.

Кринж дня. Товарищ Гундяев (он же патриарх Кирилл) «за внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе» и в связи с 45-летним юбилеем наградил орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени пропагандистку, главу RT Маргариту Симоньян.

Путинцы все и везде превратили в кровавый гротескный балаган.

Бывший (внештатный уж наверняка) сотрудник КГБ награждает орденом имени киевской княжны человека, который призывает бомбить украинцев, а «детей и внуков недобитков» с запада Украины «в этот раз добить». Видимо, вместе с русскими, «взорвав атомную бомбу над Сибирью», чтобы вывести из строя американскую спутниковую группировку.

Такие «ценности».

Ну и кому же еще вручить православный орден, как не персонажу, заявляющему, что принадлежит к Армянской Апостольской Церкви, которого при этом презирают или ненавидят почти все в самой же Армении, первом христианском государстве в мировой истории.

Впрочем, сам награждающий не лучше, а, учитывая, что он занимается пропагандой войны, прикрываясь высоким церковным саном, еще хуже.

На этом фоне серыми буднями в круговороте междусобойчика медалек для соратников и обслуги выглядят сегодняшние путинские награждения.

Будь то орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени СВОей на всех Z-концертах певицы Ларисы Долиной или Орденом Дружбы автора известного патриотического хита «Я уеду жить в Лондон», заплатившего миллион рублей российскому военному за подбитый Leopard, Григория Лепса.

