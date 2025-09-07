закрыть
В Приэльбрусье пропал белорус

2
  • 7.09.2025, 9:26
  • 1,154
В Приэльбрусье пропал белорус

Он собирался подняться на гору высотой 3.800 метров.

В Приэльбрусье пропал белорус. Он собирался подняться на гору высотой 3.800 метров. Турист не был зарегистрирован.

МЧС Кабардино-Балкарской республики России сообщает:

«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе.

Незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходит на связь.

По последним данным, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3.800 метров).

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели из центра «Лидер», осуществляется аэровизуальное обследование местности.

Информация уточняется».

