В Приэльбрусье пропал белорус 2 7.09.2025, 9:26

1,154

Он собирался подняться на гору высотой 3.800 метров.

В Приэльбрусье пропал белорус. Он собирался подняться на гору высотой 3.800 метров. Турист не был зарегистрирован.

МЧС Кабардино-Балкарской республики России сообщает:

«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе.

Незарегистрированный турист из Республики Беларусь не выходит на связь.

По последним данным, 26-летний мужчина планировал подъем на гору Терсколак (высота 3.800 метров).

На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели из центра «Лидер», осуществляется аэровизуальное обследование местности.

Информация уточняется».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com