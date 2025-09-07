Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш
- 7.09.2025, 10:11
А серебряного — фильм с украинским боксером Александром Усиком.
В субботу, 6 сентября, завершился 82-й Венецианский международный кинофестиваль. Организаторы объявили победителей на торжественной церемонии закрытия.
В конкурсной программе принял участие 21 фильм, и среди них новые фильмы Ноа Баумбаха, Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торро, Джима Джармуша, Франсуа Озона, Паоло Соррентино и других.
Золотого льва Венецианского кинофестиваля за лучший фильм получил Джим Джармуш. Победу ему принес триптих «Отец, мать, сестра, брат» (Father Mother Sister Sister Brother). Это комедия триптих о трех поколениях одной семьи. Главные роли сыграли Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Шарлотта Рэмплинг и другие. И это первая награда 72-летнего Джима Джармуша в Венеции.
Серебряного льва за лучшую режиссуру получил Бенни Сафди за фильм «Несокрушимый» (The Smashing Machine) — биографическая спортивная драма о бывшем бойце смешанных единоборств Майкле Керре, а одну из ролей в этом фильме — украинского спортсмена Игоря Вовчанина сыграл действующий абсолютный чемпион по боксу Александр Усик.
Гран-При жюри достался драме о Газе «Голос Хинд Раджаб» — художественная драма тунисского режиссера Каутер бен Ханья о смерти пятилетней девочки из Газы Хинд Раджаб во время войны против ХАМАС. Тунис выдвинул этот фильм на соискание премьеры «Оскар 2026».