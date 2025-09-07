Синоптики рассказали, когда белорусам ждать первый снег
- 7.09.2025, 10:29
Осенью пока даже не пахнет, однако погода рано или поздно возьмет свое.
Календарное лето завершилось, а вот метеорологическое – пока не собирается. В начале сентября установилось классическое бабье лето.
Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.
По прогнозам, осень в этому году обещает быть умеренно теплой, особенно первая ее половина. Температура в среднем будет на 1,5–2°C выше нормы.
Сентябрь ожидается теплым, с недобором осадков. Переход между летом и осенью случится только в октябре.
Когда первый снег
Температура будет постепенно понижаться, однако останется на градус выше обычного с незначительным дефицитом осадков.
А вот ноябрь, хоть и ожидается нехолодным, станет самым неприятным, ненастным месяцем с преобладанием в большинстве дней пасмурной, сырой и ветреной погоды.
Осадков выпадет больше положенного.
Рябов отмечает, что на смену ненастью обычно и приходит арктическое похолодание, угрожающее заморозками и первым снегом.