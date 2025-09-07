закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 10:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики рассказали, когда белорусам ждать первый снег

  • 7.09.2025, 10:29
Синоптики рассказали, когда белорусам ждать первый снег

Осенью пока даже не пахнет, однако погода рано или поздно возьмет свое.

Календарное лето завершилось, а вот метеорологическое – пока не собирается. В начале сентября установилось классическое бабье лето.

Об этом в эфире ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

По прогнозам, осень в этому году обещает быть умеренно теплой, особенно первая ее половина. Температура в среднем будет на 1,5–2°C выше нормы.

Сентябрь ожидается теплым, с недобором осадков. Переход между летом и осенью случится только в октябре.

Когда первый снег

Температура будет постепенно понижаться, однако останется на градус выше обычного с незначительным дефицитом осадков.

А вот ноябрь, хоть и ожидается нехолодным, станет самым неприятным, ненастным месяцем с преобладанием в большинстве дней пасмурной, сырой и ветреной погоды.

Осадков выпадет больше положенного.

Рябов отмечает, что на смену ненастью обычно и приходит арктическое похолодание, угрожающее заморозками и первым снегом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров