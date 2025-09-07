Си идет по тонкому льду 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

7.09.2025, 11:17

Си Цзиньпин

Фото: Reuters

Борьба за доминирование вступает в завершающуюся фазу.

В последние несколько дней наиболее важными международными темами стали форматы завершения войны в Украине и попытки консолидировать часть стран Глобального Юга вокруг Китая, предпринятые на полях саммита ШОС.

С миростроительством по Украине ситуация выглядит все также сложно по причине неизменности амбиций Путина касательно возврата в Европу геополитических реалий времен холодной войны.

Российское руководство и далее решительно настроено на реализацию захватнических планов любой ценой.

Как минимум для начала обсуждения темы перемирия Путин хочет заполучить полный контроль над Донбассом. Данное требование московское правительство продавливает и дальше путем усиления террора гражданского населения. Ночью 7 сентября россияне атаковали Украину свыше, чем 800 БПЛА. Снова погибшие и раненые, впервые с начала вторжения обломки дрона поразили здание правительства, из-за чего возник пожар.

Если произойдет под давлением неблагоприятных факторов ВСУ утратят контроль над Донбассом, то тогда оккупант получает плацдарм для дальнейших захвата Днепра и Харькова. В более широком смысле возрастет военная угроза для Европы, ведь для создания новых укрепрайонов ВСУ будет необходимо иметь солидный запас времени, людских и материальных ресурсов. Само по себе оставление Донбасса возымеет крайне сильный деморализующий эффект на украинский народ и армию.

На этом фоне у Путина сохраняется уверенность, что российская экономика еще какое-то время будет способна вытягивать на себе войну, и что текущий объем санкций не породит критический финансовый дефицит и экономический крах.

Реакция стран Европы на сохраняющийся российский экспансионистский курс состоит в развитии концепции «коалиции желающих». 26 стран разрабатывают механизм международных гарантий для Украины. Эти державы готовы привлечь своих военных в Украине: на земле, в воздухе или в море, чтобы обеспечить безопасность в день, который наступит после прекращения огня или наступления мира.

Речь идет о формировании многонациональных сил в Украине (MNF-U), которые помогут поддерживать режим прекращения огня, но сами воевать не будут. Однако факт их наличия, фактически ввод солдат стран-членов НАТО обеспечит тыл для ВСУ, поможет обуздать Россию от резких движений в виду нежелательности эскалации конфликта.

Если обратить внимание на итоги саммита ШОС в Тяньцзине, то его основной посыл – вступление борьбы за цивилизационное доминирование между Зарадом и Востоком в завершающуюся фазу, которая должна завершится реконфигурацией системы международных отношений под победителя. Хотя китайцы с присущим им иезуитством и лицемерием заявляют о том, что ШОС и другие блоки с китайским участием не создают никакой угрозы на деле все обстоит совершенно иначе. Пекин выдвигает инициативу глобального управления для утверждения общемирового характера их геополитического проекта «сообщества с единой судьбой человечества».

Мотивы китайцев понятны и очевидны: экономическая модель КНР очень ресурсоемкая, при этом своей сырьевой базы недостаточно для её поддержания. Перекосы и ошибки в квазирыночной китайской экономике латают по средством глобального грабежа, африканцев, а последние 10 лет и России, откуда благодаря «гению» Путина люди председателя Си Цзиньпина черпают дармовой природный газ. Китайская экономика зиждется на международной торговле, и если ее блокировать, то страна рухнет буквально за недели, и попадет в состояние внутренней смуты. Что-то похожее путинцы заморозили в РФ, начав вторжение в Украину под вымышленными предлогами, которые теперь переросли для них в подлинные угрозы.

Китайцы, зная по какому тонкому льду ходит их красный диктатор в мельчайших деталях штудируют опыт пролонгации правления кремлевских автократов. Их идеи ревизии мирового порядка – попытка создать базу для стабилизации их страны в долгосрочной перспективе. В итоге видится их подготовка к участию во внешних интервенциях.

