Уроки войны в Украине: британские коммандос получили «плащи-невидимки Гарри Поттера»

Новые пончо сливаются с окружающей средой и делают морпехов почти невидимыми ночью и днем.

Королевские морские пехотинцы Великобритании получили на вооружение специальные камуфляжные пончо, которые маскируют тепло тела и делают бойцов почти невидимыми для тепловизионных камер и дронов-разведчиков. Новое снаряжение сравнивают с «плащом-невидимкой Гарри Поттера», пишет The Telegraph.

Технология Saab Barracuda Soldier, разработанная шведским производителем Saab, рассеивает тепловое излучение солдата, позволяя сливаться с окружающей средой как днем, так и ночью. Пончо имеют две стороны, которые приспосабливаются к условиям местности.

«Это защищает пользователя от тепловых изображений, особенно от малых БПЛА, - пояснил сержант Карл Смит из 45-го полка Commando, - Это, по сути, плащ-невидимка для коммандос».

По словам военных, решение приобрести новые плащи приняли после анализа угроз, которые показала война в Украине. Дроны с тепловизионными камерами неоднократно уничтожали пехоту на открытой местности.

«Если вас не видно - вас нельзя поразить», - подчеркнул Смит.

В то время как британские коммандос получили современный термокамуфляж, российские военные часто пользуются некачественными или неправильно примененными аналогами. На обнародованных кадрах их плащи наоборот выдавали позиции, создавая контрастные пятна на фоне местности.

Украинские же военные уже испытывали термокамуфляжные костюмы, которые оказались значительно эффективнее российских.

