Reuters: премьер Японии уходит в отставку
- 7.09.2025, 12:01
Названа причина.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку, чтобы избежать раскола внутри правящей Либерально-демократической партии. Об этом пишет Reuters со ссылкой общественную телекомпанию NHK.
В канцелярии премьер-министра пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.
Под руководством Исибы коалиция во главе с ЛДП утратила большинство на выборах в обе палаты парламента. Это происходит на фоне недовольства избирателей из-за роста стоимости жизни.
Сигэру Исиба родился в 1957 году. Он является председателем Либерально-демократической партии с 27 сентября 2024 года и премьер-министром Японии с 1 октября того же года.