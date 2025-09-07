Reuters: премьер Японии уходит в отставку 7.09.2025, 12:01

Сигэру Исиба

Фото: Reuters

Названа причина.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку, чтобы избежать раскола внутри правящей Либерально-демократической партии. Об этом пишет Reuters со ссылкой общественную телекомпанию NHK.

В канцелярии премьер-министра пока не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Под руководством Исибы коалиция во главе с ЛДП утратила большинство на выборах в обе палаты парламента. Это происходит на фоне недовольства избирателей из-за роста стоимости жизни.

Сигэру Исиба родился в 1957 году. Он является председателем Либерально-демократической партии с 27 сентября 2024 года и премьер-министром Японии с 1 октября того же года.

