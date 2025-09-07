Под Наровлей нашли диковинный гриб, который нельзя собирать 7.09.2025, 12:33

иллюстративное фото

Несмотря на необычный вид, он съедобен.

Жители Наровли Иван и Оксана Альховик нашли спарассис курчавый — редкий гриб, который занесен в Красную книгу Беларуси и находится под охраной. Своим внешним видом он напоминает цветную капусту или цветок гортензии, пишет районное госиздание «Прыпяцкая праўда».

Спарассис супруги нашли в лесу недалеко от Наровли. Это редкость для местных лесов, чаще этот краснокнижный гриб встречается в Беловежской пуще и в лесных массивах Минского и Мядельского районов.

Спарассис — это трутовый гриб, или трутовик: так называются грибы, растущие, как правило, на старой или мертвой древесине. Народное название — «грибная капуста». Дано за характерную кудряво-шаровидную форму плодовых тел, внешне очень похожих на вилки цветной капусты. Молодые грибы — белого цвета, а позже приобретают желтоватый или охряной оттенок.

«Грибную капусту», несмотря на ее необычный внешний вид, можно есть, однако собирать в Беларуси категорически нельзя: этот гриб занесен в Красную книгу как редкий и исчезающий вид.

За самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных видов физлицу грозит штраф от 20 до 30 базовых величин (840−1260 рублей).

Напомним, в 2023 году спарассис замечали в Беловежской пуще.

