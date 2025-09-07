В Италии запустят винтажный поезд «в душу Тосканы» 7.09.2025, 13:33

Новый поезд будет курсировать между Римом и Сиеной уже этой осенью.

Новый винтажный поезд из Рима в Сиену запустится в Италии этой осенью. Оператор заявил, что этот поезд - «не просто средство передвижения, а настоящее путешествие в душу Тосканы».

Пассажиры Siena Express отправятся в путешествие по «душе Тосканы» в отреставрированных вагонах класса «Гран-Комфорт», изначально спроектированных в 1970-х годах, пишет Independent.

Оператор поезда компания FS Treni Turistici Italiani добавили: «Это уникальная возможность замедлить темп, глубоко проникнуться красотой пейзажей и жизнью этого региона. Опыт, который питает душу и дарит незабываемые воспоминания».

Поезд будет курсировать по итальянской сельской местности в течение трех выходных: 27 сентября, 4 октября и 1 ноября — отправляясь с римского вокзала Термини в 7:42 утра в субботу и прибывая в Сиену в 13:20 по местному времени.

Остановки на маршруте включают Тарквинию, Капальбио, Орбетелло, Гроссето, Монтепескали, Монте Антико, Буонконвенто и Монтерони д’Арбия.

Места второго и первого классов, а также отдельные залы ожидания в Сиенском экспрессе можно забронировать от 49 евро. В вагоне будет работать бар, где вам предложат кофе, аперитивы и местные закуски.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com