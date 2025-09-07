закрыть
7 сентября 2025, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Тараканы» вместо союзников: внутри Кремля зреет бунт

  • 7.09.2025, 13:49
  • 3,418
«Тараканы» вместо союзников: внутри Кремля зреет бунт

Элиты уже не скрывают раздражение Путиным.

Исследовательская группа Russian Elite (Франция) представила доклад о растущем недовольстве внутри российских элит.

Стареющий диктатор Путин, которому через месяц исполнится 73 года, продолжает тянуть страну в архаичный консерватизм и политику запретов.

Даже ближайшие к Кремлю политтехнологи признают: сил терпеть этот стиль уже нет.

«Тараканы» вместо союзников

В центре внимания оказалась публикация Марии Сергеевой - политтехнолога и советника Олега Дерипаски, связанной с командой влиятельного кремлевского чиновника Сергея Кириенко.

Она назвала «патриотическое сообщество охранителей» тараканами, подчеркнув, что эти новые союзники Путина оказались куда неприятнее либералов.

Сергеева пишет: «На смену рептилоидам внезапно пришли инсектоиды. Натуральные тараканы, которые под громкими фразами про то, как «наши мальчики воюют на СВО» или про необходимость защищать традиционные ценности, реализуют свои амбиции и комплексы».

Личная жизнь под запретами

По словам Сергеевой, речь идет о навязчивой попытке новых «патриотов» проникнуть в частную жизнь россиян.

«Они имеют единственно верное мнение и про то, что нам есть, и про то, что нам пить, и про то, с кем нам жить и как одеваться. Никаким настоящим радением за духовность и нравственность там и не пахнет».

Главный вывод: у этого круга исключительный нарциссизм и желание почувствовать власть над другими. «Сил больше нет смотреть на этот стыд», - подытожила Сергеева.

Симптом усталости элит

Как отмечает исследовательская группа Russian Elite, в лояльных Кремлю кругах все отчетливее проявляется усталость от архаичных нарративов власти и репрессивной политики.

Элитам стыдно за примитивность лозунгов, но при этом ясно: изменить ситуацию невозможно, ведь источником этих нарративов остается сам Путин.

Стареющий диктатор хочет сделать жизнь в России такой, какой она была во время его молодости, при СССР - закрытой, подавленной, послушной и с большим количеством запретов на все вокруг. От личной до общественной жизни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров