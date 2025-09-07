«Тараканы» вместо союзников: внутри Кремля зреет бунт 7.09.2025, 13:49

3,418

Элиты уже не скрывают раздражение Путиным.

Исследовательская группа Russian Elite (Франция) представила доклад о растущем недовольстве внутри российских элит.

Стареющий диктатор Путин, которому через месяц исполнится 73 года, продолжает тянуть страну в архаичный консерватизм и политику запретов.

Даже ближайшие к Кремлю политтехнологи признают: сил терпеть этот стиль уже нет.

«Тараканы» вместо союзников

В центре внимания оказалась публикация Марии Сергеевой - политтехнолога и советника Олега Дерипаски, связанной с командой влиятельного кремлевского чиновника Сергея Кириенко.

Она назвала «патриотическое сообщество охранителей» тараканами, подчеркнув, что эти новые союзники Путина оказались куда неприятнее либералов.

Сергеева пишет: «На смену рептилоидам внезапно пришли инсектоиды. Натуральные тараканы, которые под громкими фразами про то, как «наши мальчики воюют на СВО» или про необходимость защищать традиционные ценности, реализуют свои амбиции и комплексы».

Личная жизнь под запретами

По словам Сергеевой, речь идет о навязчивой попытке новых «патриотов» проникнуть в частную жизнь россиян.

«Они имеют единственно верное мнение и про то, что нам есть, и про то, что нам пить, и про то, с кем нам жить и как одеваться. Никаким настоящим радением за духовность и нравственность там и не пахнет».

Главный вывод: у этого круга исключительный нарциссизм и желание почувствовать власть над другими. «Сил больше нет смотреть на этот стыд», - подытожила Сергеева.

Симптом усталости элит

Как отмечает исследовательская группа Russian Elite, в лояльных Кремлю кругах все отчетливее проявляется усталость от архаичных нарративов власти и репрессивной политики.

Элитам стыдно за примитивность лозунгов, но при этом ясно: изменить ситуацию невозможно, ведь источником этих нарративов остается сам Путин.

Стареющий диктатор хочет сделать жизнь в России такой, какой она была во время его молодости, при СССР - закрытой, подавленной, послушной и с большим количеством запретов на все вокруг. От личной до общественной жизни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com