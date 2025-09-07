«Тараканы» вместо союзников: внутри Кремля зреет бунт
- 7.09.2025, 13:49
Элиты уже не скрывают раздражение Путиным.
Исследовательская группа Russian Elite (Франция) представила доклад о растущем недовольстве внутри российских элит.
Стареющий диктатор Путин, которому через месяц исполнится 73 года, продолжает тянуть страну в архаичный консерватизм и политику запретов.
Даже ближайшие к Кремлю политтехнологи признают: сил терпеть этот стиль уже нет.
«Тараканы» вместо союзников
В центре внимания оказалась публикация Марии Сергеевой - политтехнолога и советника Олега Дерипаски, связанной с командой влиятельного кремлевского чиновника Сергея Кириенко.
Она назвала «патриотическое сообщество охранителей» тараканами, подчеркнув, что эти новые союзники Путина оказались куда неприятнее либералов.
Сергеева пишет: «На смену рептилоидам внезапно пришли инсектоиды. Натуральные тараканы, которые под громкими фразами про то, как «наши мальчики воюют на СВО» или про необходимость защищать традиционные ценности, реализуют свои амбиции и комплексы».
Личная жизнь под запретами
По словам Сергеевой, речь идет о навязчивой попытке новых «патриотов» проникнуть в частную жизнь россиян.
«Они имеют единственно верное мнение и про то, что нам есть, и про то, что нам пить, и про то, с кем нам жить и как одеваться. Никаким настоящим радением за духовность и нравственность там и не пахнет».
Главный вывод: у этого круга исключительный нарциссизм и желание почувствовать власть над другими. «Сил больше нет смотреть на этот стыд», - подытожила Сергеева.
Симптом усталости элит
Как отмечает исследовательская группа Russian Elite, в лояльных Кремлю кругах все отчетливее проявляется усталость от архаичных нарративов власти и репрессивной политики.
Элитам стыдно за примитивность лозунгов, но при этом ясно: изменить ситуацию невозможно, ведь источником этих нарративов остается сам Путин.
Стареющий диктатор хочет сделать жизнь в России такой, какой она была во время его молодости, при СССР - закрытой, подавленной, послушной и с большим количеством запретов на все вокруг. От личной до общественной жизни.