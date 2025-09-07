Apple заменит титановый корпус iPhone 17 Pro на алюминий 3 7.09.2025, 13:54

И это хорошо.

Apple планирует вернуться к алюминиевому корпусу в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, отказавшись от титана, использовавшегося в предыдущих Pro-версиях. Об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg.

Титановые корпуса были введены в 2023 году с выходом iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а затем сохранились для iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Одной из ключевых причин возвращения к алюминию называют теплопроводность металла. В iPhone с титановым корпусом Apple использовала алюминиевую среднюю рамку между титановыми панелями для лучшего рассеивания тепла, но проблемы с перегревом остались.

Алюминий лучше проводит тепло, по данным Макса Вайнбаха, его теплопроводность в 33 раза выше, чем у титана, и даже нержавеющая сталь не будет столь эффективна. Это особенно важно для iPhone 17 Pro, где ожидается использование паровой камеры для охлаждения, и алюминий обеспечит её эффективность.

Кроме того, алюминий дешевле в производстве и имеет меньший углеродный след на устройство по сравнению с титаном, что также может повлиять на решение Apple с точки зрения масштабного выпуска.

Окончательно все детали станут известны на презентации Apple 9 сентября, когда компания представит iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

