Кадыров назвал новое условие прекращения войны против Украины 7.09.2025, 14:20

Рамзан Кадыров

Аппетиты Кремля растут.

Война в Украине закончится только тогда, когда она станет частью России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что прекращать боевые действия сейчас «невыгодно».

В начале сентября стало известно, что, затягивая переговоры о завершении войны, президент России Владимир Путин готовит новое наступление в Украине. По оценкам европейских стран, его армия попытается совершить прорыв в районе Покровска, который она не может захватить уже больше года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия перебросила под город 100 тысяч солдат. Захват Покровска откроет путь на Славянск и Краматорск — последние крупные неоккупированные города Донецкой области.

Сейчас в обмен на мир Путин требует от Украины полного отказа от Донбасса, но при этом согласен заморозить фронт по линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Зеленский отмечал, что выполнение этих условий не положит конец войне: Россия просто будет использовать полученные территории в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

«Если завтра мы каким-то образом уйдем из Донбасса, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство, рядом с полуторамиллионным городом Харьковом. Он также захватил бы промышленный центр Днепра», — пояснял Зеленский. Президент подчеркивал, что, если бы Путину удалось захватить всю Украину, то он бы использовал ее для нападения на Европу.

Сейчас Россия контролирует 88% Донбасса и 73% Запорожской и Херсонской областей, в общей сложности — около 20% территории Украины. И, несмотря на амбициозные планы, армия Путина продвигается очень медленно: в прошлом году ей удалось захватить 1% украинской территории, а во время летнего наступления 2025 года — 0,3%.

Бывший начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, недавно покинувший свой пост, заявил, что, «если бы улитка начала ползти из Ростова-на-Дону 24 февраля 2022 года, она к этому времени уже проползла бы всю Украину и прошла бы половину Польши — вот как сложно приходится России». По мнению Радакина, если Путин и дальше будет вести войну в том же темпе, ему потребуется еще 4,4 года для захвата оставшейся территории четырех областей Украины.

