Украинские военные уничтожили три вражеские пушки: технику выдал горячий ствол

7.09.2025, 14:48

1,382

Видеофакт.

Пилоты батальона Signum 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают уничтожать вражескую технику - на этот раз обнаружили и ликвидировали три российские пушки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первая пушка была поражена прямым попаданием беспилотника в ствол, вторая - по управляющей части, что полностью вывело ее из строя.

Третья пушка была тщательно замаскирована, но ее выдал перегретый ствол, который стал мишенью для точного удара.

