Юный программист стал первым католическим святым среди миллениалов

  • 7.09.2025, 14:59
  • 1,250
Юный программист стал первым католическим святым среди миллениалов
Карло Акутис

Церемонию в Ватикане возглавил папа римский Лев.

Карло Акутис — подросток, умерший от лейкемии в 2006 году — в воскресенье, 7 сентября, стал первым католическим святым из поколения миллениалов. Церемонию в Ватикане, где присутствовали около 70 000 молодых верующих из десятков стран, возглавил папа римский Лев, пишет Reuters.

Карло Акутис, итальянский мальчик, родившийся в Великобритании и умерший в Италии в возрасте 15 лет, освоил программирование, чтобы создавать веб-сайты для продвижения своей веры. Его история привлекла широкое внимание католической молодежи, и теперь он в одном ряду с матерью Терезой и Франциском Ассизским, отмечает Reuters.

Фото: Reuters

Папа Лев канонизировал Акутиса вместе с Пьером Джорджо Фрассати — молодым итальянцем, который был известен своей помощью нуждающимся и умер от полиомиелита в 1920-х годах.

«Все вы, все мы вместе призваны быть святыми, — сказал понтифик толпе католической молодежи. — Карло… любил говорить, что небеса всегда ждут нас, и что любить завтрашний день — значит отдавать лучшее, что есть в нас сегодня».

По словам папы римского, двое новых святых «являются приглашением для всех нас, особенно для молодежи, не растрачивать попусту свою жизнь, а направлять ее ввысь (к небесам)».

Фото: Reuters

Напомним, Карло Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет, и это означает, что он стал первым миллениалом (человеком, родившимся в начале 1980-х — конце 1990-х годов), который был канонизирован. Его причисление к лику святых одобрил еще папа римский Франциск. До этого, в 2020 году, Акутиса причислили к лику блаженных.

Помимо разработки веб-сайтов для своего прихода и школы, юноша стал известен тем, что запустил сайт, призванный документировать каждое сообщенное евхаристическое чудо — он заработал за несколько дней до его смерти.

Прозвище Акутиса, Инфлюэнсер Бога, было дано ему после смерти, благодаря той работе, которую он проделал.

