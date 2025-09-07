В Минске выставили на продажу квартиру с шокирующей ценой за метр 1 7.09.2025, 15:05

1,960

Одна из комнат служит кабинетом.

Не секрет, что в столичном Depo высокий ценник на квартиры. Логично, что готовое жилье с хорошим ремонтом будет стоить еще выше, чем варианты под ремонт от застройщика. В базе Realt продается евротрешка в одном из домов ЖК. Она стоит 980 тысяч долларов. Квартира с хорошим дизайнерским ремонтом, обустроенными мастер-спальней и кабинетом.

Шестиэтажный дом в ЖК Depo по адресу Киселева, 6 В был сдан в 2023 году. На третьем этаже выставлена на продажу квартира в 89 м². Площадь распределили под евротрешку.

Самое большое пространство — совмещенная кухня-гостиная. Интерьер получился мягким, но при этом насыщенным из-за песочных и шоколадных оттенков. В центре стоит диван, рядом — кресло и тумба. На полу лежит деревянное покрытие. Стены украшают работы Алены Гиль. Продуманы разные варианты освещения.

Кухня имеет и нижний, и верхний гарнитур со встроенной бытовой техникой. Напротив разместился обеденный стол. Одна стена состоит из больших окон, которые впускают в помещение много естественного света.

В квартире обустроена мастер-спальня, где есть выход в собственную гардеробную и личный совмещенный санузел.

В одном санузле установлена ванна, во втором сделан душ.

Еще одна комната служит кабинетом, но ее можно переделать в детскую.

В коридоре установлены шкаф, комод, висит зеркало.

Квартира обойдется в 980 тысяч долларов. Метр стоит 11 011 долларов.

