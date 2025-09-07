«Путин — трус, который атакует женщин и детей»4
- 7.09.2025, 15:09
- 2,220
В Европе резко осудили удар РФ по Украине.
Европейские лидеры осудили ракетно-дронный удар, который Россия нанесла по Украине ночью 7 сентября. В частности, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал российского диктатора Владимира Путина «трусом, который атакует женщин и детей».
Как отметил Липавский в своей заметке в сети Х, «Путин делает вид, что хочет прекратить войну, но на самом деле он лишь стремится убить как можно больше украинцев».
«Прошлой ночью он запустил более 800 беспилотников и ракет, убив мать и ее двухмесячного ребенка. Трус, который атакует женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает становиться на сторону агрессора», - отметил чешский чиновник.
Также на российскую атаку отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, Кремль «убивает без разбора».
«Европа полностью поддерживает Украину и будет продолжать поддерживать ее. Мы усиливаем Вооруженные силы Украины, создаем долгосрочные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы увеличить давление на Россию. Убийства должны прекратиться», - заявила она.
Свою реакцию на массированный удар россиян обнародовал и президент Европейского Совета Антониу Кошта.
«Говорить о мире, одновременно усиливая бомбардировки и атакуя правительственные здания и дома - это версия «мира» для Путина. Россия начала эту войну, и Россия решила ее продолжать», - написал он.
По мнению Кошты, Европа должна «укреплять оборону Украины и усиливать давление на Россию с помощью дополнительных санкций, в тесной координации» с союзниками и партнерами.
«Мои мысли с жертвами, ранеными и их семьями. Сила и стойкость украинского народа продолжают вдохновлять всех нас», - добавил он.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что «Кремль хочет войны, а не мира», поэтому ответом ему «должно быть больше оружия для Украины, больше давления на Россию».
Как заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, «российские террористические «антирекорды» требуют решительного ответа», а именно «новых, строгих санкций против России и большей поддержки Украины».
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвала остановить Россию, которая не хочет мира, а хочет «большей войны, агрессии и страданий».
«Еще одна ночь смертельных авиаударов в Украине. Россия нанесла удары по центру Киева, повредив правительственное здание. Мы решительно осуждаем эти удары. Эти атаки подчеркивают настоятельную потребность в прекращении огня», - написала министр иностранных дел Финляндии Элина Вальтонен.