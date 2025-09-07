«Политическое руководство режима расколото» 7.09.2025, 15:36

Ему приходится выживать в изоляции.

Иран вышел из недавнего конфликта с Израилем ослабленным по всем фронтам — военному, политическому и экономическому. Об этом заявил Фарид Мирбагери, старший научный сотрудник Strategy International и эксперт по Ирану, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Политическое руководство страны расколото. Одни хотят жесткой линии, другие готовы к компромиссам. Но народ как никогда разочарован», — отмечает Мирбагери. Годы экономических ошибок, санкций и затрат на региональные конфликты привели к нехватке воды, перебоям с электроэнергией и падению доверия к власти.

Влияние Тегерана в регионе также подорвано. Сеть иранских прокси-сил резко сократилась. ХАМАС ослаблен, коридор Хезболлы через Сирию прерван после падения режима Башара Асада, а хуситов атаковали Израиль и США. «Иранские прокси практически исчезли», — констатирует Мирбагери, что резко уменьшило влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

На международной арене Иран оказался в изоляции. Надежды на военную поддержку России или Китая не оправдались: Москва ограничилась технологическим сотрудничеством, а Пекин эвакуировал тысячи своих граждан при первых признаках конфликта. «Эта война показала пределы партнерства», — говорит эксперт.

Ядерная программа остается камнем преткновения. Расходы на амбициозную ядерную политику обошлись Ирану в сотни миллиардов долларов и усилили международную изоляцию. Мирбагери считает, что будущему иранскому правительству придется выбирать между ядерной программой и восстановлением отношений с Западом.

