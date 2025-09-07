Белоруска показала шокирующие кадры из роддома

Белоруска показала шокирующие кадры из роддома1
- 7.09.2025, 15:47
Все держится на последнем издыхании.
В конце августа витеблянка Ольга родила сына. Ребенок появился на свет в роддоме № 2. Из медучреждения женщина выписалась не только с малышом, но и со снимками санузла, сделанными тут.
«Побывав там однажды, мамочка перехочет рожать», — написала она под роликом, который опубликовала на своей странице в TikTok, отмечает «Зеркало».
В ролике женщина не озвучивает, в каком роддоме Витебска рожала, но, исходя из постов в обсуждениях, речь идет о Витебском клиническом роддоме № 2. В комментариях молодая мама написала, что на фото санузел в реанимации. На кадрах душ и туалет. Сантехника чистая, но плитка на полу и стенах заметно поизносилась. Особого внимания требуют розетки в палате: рядом с одной из них заметны дыры в стене.
— В таких условиях рождаются наши прекрасные детки. Роддом в Витебске, ремонта нет, все держится на последнем издыхании, — написала Ольга в посте и предположила. — Побывав там однажды, мамочка не захочет [больше] рожать. Куда смотрят власти, примите меры по ремонту роддомов, больниц.
Еще одна палата, которую показала Ольга выглядит аккуратнее. Она двухместная. На стенах голубая плитка.
— Я с ложным ковидом лежала изоляторе [роддома] в январе. Батарей не было, заболела, но при этом со дня на день могли «кесарить». Не вытерпела суток, ушла из этого кошмара, — написала в комментариях одна из женщин.
— Третий этаж, родовое отделение выглядит намного приличнее, — отметила вторая.
— Плевать я хотела на этот ремонт. Родила там 30 декабря, провела здесь новогоднюю ночь. И все меня устраивало, — сообщила третья участница беседы, отметив, что роды были платными. — Отношение персонала закрывает все эти недочеты. [Раньше] лежала в областном [роддоме] с хорошим ремонтом и отвратительными работниками. Если еще надумаю рожать, только во втором! Я не привыкла к полевым условиям, а там, несмотря на отсутствие ремонта, чисто. Я туда не как в отель шла, а с конкретной целью.
Следует отметить, что до этого в TikTok молодые женщины уже публиковали обзоры палат из витебского роддома № 2, но это были платные палаты. С мая по 30 сентября 2025 года стоимость койко-места здесь составляет 5,65−5,92 рубля в сутки.