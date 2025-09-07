В Жлобине заметили черного аиста 7.09.2025, 16:01

Это одна из редких и скрытных птиц Беларуси.

Необычную встречу удалось запечатлеть жителям Жлобина: в окрестностях города был замечен черный аист. Фото редкой птицы прислали «Онлайнеру» читатели.

Черный аист (лат. Ciconia nigra) — одна из редких и скрытных птиц Беларуси, занесенная в Красную книгу. В отличие от белого аиста, который спокойно гнездится рядом с людьми, его черный собрат предпочитает уединение и глухие леса, чаще всего около болот и рек.

По данным орнитологов, в Беларуси насчитывается всего около 950—1300 пар черного аиста. Птица находится под охраной и считается уязвимой из-за разрушения ее естественной среды обитания.

